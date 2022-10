Il Trio De Feo in concerto all’Auditorium Cerulli di Pescara

Il concerto, organizzato dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” con la collaborazione dell’Associazione “La Favola Bella”, si terrà domenica 30 ottobre alle 17.30

PESCARA – Domenica 30 ottobre 2022, alle 17.30, il Trio De Feo – formato dai fratelli Davide De Feo al clarinetto, Alessandro De Feo al violoncello e Gabriele De Feo al pianoforte – sarà protagonista del terzo appuntamento con la rassegna Millennials, dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all’Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con l’Associazione “La Favola Bella”.

I tre musicisti interpreteranno musiche di Johannes Brahms, Michail Glinka, Nino Rota e Astor Piazzolla. Il Trio De Feo è costituito dai fratelli Davide, Alessandro e Gabriele, giovani musicisti, laureati con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

L’esordio è avvenuto nel 2017 in un concerto organizzato dall’Associazione Mozart – sede di Sessa Aurunca. Negli anni successivi ha collaborato con altre associazioni musicali tra le quali Associazioni Mozart Italia; Associazione “Arturo Toscanini” di Atripalda; Associazione Zenit 2000, Associazione Distretto della Musica Valmarecchia (Pietrarubbia, PU), Associazione Napolinova (NA), Pomeriggi Musicali di Milano, Associazione Tropea Musica, Armonia della Magna Grecia, Il Suono Giovane di Firenze.

Ha seguito masterclass di Musica da camera tenute da: M°Ilie Ionescu M° Bruno Canino, M° Calogero Palermo, M°Massimo Polidori, M°Antonio Pompa-Baldi, M° Olga Zdorenko.

Il Trio De Feo ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali conseguendo lusinghieri risultati, tra essi: 1° Premio Concorso musicale internazionale Città di Lucera, marzo 2019, 1° Premio International Music Competition for Youth Dinu Lipatti – Roma 2018, 1° Premio Concorso Baronissiline città di Baronissi 2020, 1° Premio International Odessa Competition 2021, 1° Premio Concorso “Premio Crescendo 2021”, Firenze, 2° classificato Audizione per Ensemble per il 47° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 2022.

Il Trio attualmente frequenta i corsi di alto perfezionamento in musica da camera tenuti dal M. Ivan Rabaglia presso l‘ Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma.

Il programma completo della rassegna è disponibile al seguente link: socteatromusica.it/stagione-2022-2023/millennials-2022/

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli – Casa delle Arti.» Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all’interno di contesti importanti in Italia e all’estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, conclude Magri, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».

BIGLIETTI

L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara in Via Verrotti, 42. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 5 euro. La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all’11 dicembre 2022.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica 6 novembre 2022, la rassegna Millennials prosegue con il concerto di Marsali, il progetto discografico di Rebecca Pecoriello: la cantante e pianista si esibirà con Francesco Di Marco al violoncello, Nicola Marotta alla chitarra e Antonio Falasca alla batteria.