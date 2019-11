“Il Titano” di Mahler con L’Orchestra Sinfonica D’Annunzio Pescara

Il concerto è in programma venerdì 8 novembre al Teatro Circus di Pescara e fa parte del cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara

PESCARA – La cinquantaquattresima stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 8 novembre 2019 alle 21, con il primo dei progetti speciali presenti nel cartellone. L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, diretta dal Maestro Andrea Di Mele, eseguirà la Sinfonia n.1 in Re Maggiore, “Il Titano”, di Gustav Mahler. Il concerto si terrà al Teatro Circus di Pescara.

La città di Pescara e il suo territorio vivono un momento di trasformazione sociale soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni: in questi anni il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” si è riscoperto non solo come polo di formazione artistica ma anche di aggregazione sociale, capace di coinvolgere direttamente e indirettamente gli studenti e le loro famiglie nelle numerose attività realizzate nel corso degli anni; formando nuovi musicisti attraverso “compiti di realtà” e dando loro l’opportunità di essere protagonisti di concerti, eventi, seminari, masterclass e laboratori ad essi dedicati.

Accrescere il livello educativo e di sensibilità artistica delle nuove generazioni è, infatti, la sfida più grande, sfida che il Conservatorio sta affrontando mettendo in campo con sempre maggior convinzione e determinazione tutte le proprie energie sia nel campo della formazione che della produzione.

In questo contesto si inserisce con particolare rilievo la duratura e proficua collaborazione con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, collaborazione che rappresenta l’ideale momento di sintesi della “missione” culturale dei due enti e che anche per la circostanza si è tradotta in importanti manifestazioni realizzate lungo tutto l’arco dell’anno.

Dopo la realizzazione della Quarta Sinfonia di Gustav Mahler, produzione che ha rappresentato una tappa importante di questo percorso di collaborazione, è, perciò, naturale concludere le manifestazioni per il 50° anniversario della statizzazione del Conservatorio con un altro importante evento realizzato in collaborazione con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” ancora nel segno di Gustav Mahler: la Sinfonia n. 1 “Il Titano” con la direzione del Maestro Andrea Di Mele, direttore d’orchestra abruzzese ormai avviato ad una brillantissima carriera internazionale, che è stato studente del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” e che rappresenta in pieno i risultati che il Conservatorio raggiunge nella sua missione di formazione culturale..

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 15 novembre, con il concerto della pianista statunitense Claire Huangci, vincitrice del prestigioso Premio “Geza Anda” di Zurigo nel 2018.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.