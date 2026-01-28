Il Prefetto Cusumano in visita al Comando GdF Abruzzo

L’AQUILA – Il Prefetto di L’Aquila, Vito Cusumano, ha fatto visita il 28 gennaio al Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, dove è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, dal Capo di Stato Maggiore, Colonnello Roberto Di Mascio, dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierfrancesco Oriolo, dagli Ufficiali in servizio presso la sede e dai Comandanti dei Reparti della provincia.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha assistito a una presentazione multimediale dedicata ai principali compiti istituzionali del Corpo, con una panoramica sui risultati conseguiti nell’ultimo anno e sulle attività svolte sul territorio, in particolare quelle finalizzate alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose e al corretto utilizzo dei contributi pubblici.

Successivamente, il Colonnello Oriolo ha accompagnato l’Autorità nella Sala Operativa provinciale, che assicura senza interruzioni il coordinamento delle attività delle pattuglie della Guardia di Finanza impegnate sul territorio.

Al termine della visita, il Prefetto Cusumano ha espresso un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, apprezzando la perfetta combinazione tra rigore formale e autentico spirito di ospitalità. Ha inoltre manifestato il proprio vivo apprezzamento per l’Alto Servizio svolto dalla Guardia di Finanza a tutela della collettività, in piena sinergia con le Istituzioni e con le altre Forze di Polizia del territorio aquilano.