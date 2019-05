Il maestro Alfredo O’Farril Pacheco ricevuto dal sindaco Alessandrini

Il maestro di danza cubana e ballerino di lungo corso ha ricevuto una pergamena e una targa in segno di amicizia fra Pescara e Cuba

PESCARA – Il sindaco Marco Alessandrini ha ricevuto a Palazzo di Città il maestro di danza cubana Alfredo O’Farril Pacheco, ballerino di lungo corso, oggi portavoce del folclore cubano e della salsa dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

A lui il sindaco ha consegnato una pergamena e una targa in segno di amicizia fra Pescara e Cuba: un sodalizio che si ripete da tempo e proprio in nome della danza. Il Maestro, infatti, viene spesso in Italia a tenere lezioni di danza, ospite del Club Caribe 19.60 di Pescara. Alla consegna era presente anche il consigliere Marcello Antonelli.