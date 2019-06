Il Gusto della Solidarietà, evento Rotary al Porto Turistico

Sabato 8 giugno con oltre 40 tra cantine e produttori alimentari per raccogliere fondi da destinare al Campus dei disabili: degustazioni, pasta party e aste dei vini e del tartufo

PESCARA – Torna “Il Gusto della Solidarietà” l’evento organizzato dal Rotary Pescara Nord per raccogliere fondi da destinare a iniziative sociali e promuovere l’enogastronomia abruzzese. L’appuntamento è per sabato 8 giugno dalle 17.30 alle 23.30 all’interno del padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara dove saranno presenti oltre 40 aziende del settore agroalimentare in uno straordinario evento nel quale i visitatori potranno degustare e acquistare le migliori produzioni dell’Abruzzo, dal vino all’olio, dai salumi ai formaggi, dalle specialità dolciarie alla pasta.

“Anche quest’anno destineremo i fondi al Rotary Campus – dichiara il Presidente Emidio De Florentiis – uno dei progetti più importanti avviati dal nostro Club 32 anni fa, poi esteso a tutto il distretto (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise). Ospiteremo circa 300 persone disabili che per una settimana vivranno una bellissima esperienza di condivisione e divertimento tra eventi, spettacoli, giochi e minicorsi di formazione”.

Dalle ore 21 l’imperdibile asta dei vini rari messi a disposizione dalle cantine partecipanti e l’asta del tartufo dell’azienda Rio Verde Tartufi di Borrello, entrambe condotte dal giornalista Massimo Di Cintio. Il pubblico potrà accedere all’evento con una quota volontaria e riceverà un bicchiere da degustazione con tracolla e i ticket per la degustazione di pasta Rustichella d’Abruzzo preparata dai cuochi di Degusto.

Questi i produttori presenti a “Il Gusto della Solidarietà”:

Agricola Colle Stelle – Loreto Aprutino (Pe)

Az. Agr. Orlandi Contucci Ponno – Roseto degli

Abruzzi (Te)

Az. Agr. San Lorenzo – Castilenti (Te)

Az. Agr.Ciavolich – Loreto Aprutino (Pe)

Az. Agricola Cascina Bruno – Elice (Pe)

Azienda Agricola Passeri – Loreto Aprutino (Pe)

Birrificio Almond – Spoltore (Pe)

Cantina Frentana – Rocca San Giovanni (Ch)

Cantina Lampato – Castellana di Pianella (Pe)

Cantina Spinelli – Atessa (Ch)

Cantina Strappelli – Torano Nuovo (Te)

Cantina Tollo – Tollo (Ch)

Casa Vinicola Roxan – Rosciano (Pe)

Casal Thaulero – Ortona (Ch)

Codice Citra – Ortona (Ch)

Dolciaria Falcone – Moscufo (Pe)

Dora Sarchese- Ortona (Ch)

Duchi di Castelluccio – Pescara

Evangelista Liquori – San Giovanni Teatino (Ch)

Faraone – Giulianova (Te)

Farnese Vini – Ortona (Ch)

Fattoria La Valentina – Spoltore (Pe)

Feudo Antico – Tollo (Ch)

Genobile – Torrevecchia Teatina (Ch)

LDA – Pescara

Marramiero – Rosciano (Pe)

Novaripa – Ripa Teatina (Ch)

Oleificio Andreassi – Poggiofiorito (Ch)

Oleificio Di Giampaolo – Catignano (Pe)

Oleificio Verde Abruzzo – Città Sant’Angelo (Pe)

Olivastri Tommaso – San Vito Chietino(Ch)

Rio Verde Tartufi- Borrello (Ch)

Rosarubra – Pietranico (Pe)

Rustichella D’Abruzzo – Pianella (Pe)

Sciarr D’Alesio – Città Sant’Angelo (Pe)

Tenuta Cerulli Spinozzi – Canzano (Te)

Tenuta I Fauri – Chieti

Tenuta Secolo IX – Pescara

Tenuta Tre Gemme – Catignano (Pe)

Terre di Pianella – Pianella (Pe)

Torre Zambra – Villa Magna (Ch)

Vecchio Forno – Tollo (Ch)

Vini La Quercia – Morro D’oro (Te)

Vini Lepore – Colonnella (TE