Il Doogle vince a Ripa Teatina nell’ultima gara stagionale

RIPA TEATINA (CH) – Il Doogle vince in trasferta 7-6 con il Futsal Ripa e conclude la stagione dei tanti rimpianti con 16 punti. Era una partita nella quale le due squadre non avevano più niente da dire a livello di obiettivi: il Doogle con la salvezza in tasca conquistata la scorsa giornata contro l’Eurogames Cupello ed il Futsal Ripa ormai fuori dai giochi per la qualificazione ai playoff.

È venuto fuori un match molto bello e combattuto, giocato a viso aperto da entrambe le compagini che si sono affrontate con grande correttezza e voglia di chiudere al meglio il campionato. Migliore in campo per il Doogle il portiere Rocco Mammarella, chiamato a difendere i pali data l’assenza del capitano Andrea D’Onofrio: i suoi strepitosi interventi hanno permesso di conquistare la vittoria. Nel Futsal Ripa da segnalare l’addio al calcio a 5 di Stefano Pinti: alla fine della partita per lui le ultime due reti della sua carriera. Nel Doogle capitano per l’occasione è Camillo D’Onofrio.

Camillo D’Onofrio a fine partita:

“Voglio ringraziare Diego Colalongo per il bel gesto di cedermi la fascia di capitano: è una grandissima persona, da lui mi aspettavo una cosa del genere perché è uno che non ha bisogno di mettersi in prima linea ma preferisce fare i gol e mettersi a disposizione della squadra. Ringrazio mio fratello che, anche se non era presente in questa ultima partita, durante l’anno ci ha aiutato in tutto il campionato, il mister perché ha creduto in me dandomi tanto spazio e ovviamente tutta la squadra. Ci tengo a sottolineare l’altro loro grande gesto: mi hanno permesso di tirare il rigore contro il Cupello che ha contribuito alla salvezza definitiva, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di dedicare la rete ad un nostro tifoso speciale che oggi non c’è più, una persona meravigliosa, Enzo. Ringrazio anche Benito, Sara e te Piero che hai creduto in me anche durante i periodi dei miei gravi infortuni quando non volevo più tornare a giocare e tu mi spronavi a crederci. Poi in ultimo una persona speciale della quale non rivelo il nome.

Sinceramente ad inizio anno in molti anche da fuori ci davano come possibili protagonisti in una buona zona di classifica. Non avrei mai pensato di salvarmi alla penultima giornata con delle persone così speciali fuori e dentro il campo. Sono però comunque contento perché la prossima stagione ripartiremo coscienti della Serie C2, categoria difficile. Speriamo di fare una buona squadra. Mi piacerebbe salire di categoria e disputare la C1 con la maglia del Doogle, ma soprattutto vivere magari l’anno prossimo coppa e campionato da protagonisti. È stata una bella partita contro il Futsal Ripa. L’applauso più grande va a ragazzi che durante l’anno hanno magari giocato meno: Rocco Mammarella, Fabrizio D’Alessandro e Mattia Santucci. Quest’ultimo non era in campo, ma era presente come sempre. Tutti e tre hanno un forte attaccamento a questi colori e spero faranno parte della nostra squadra anche prossimamente perché quando vengono chiamati in causa danno sempre il meglio.

La partita è stata molto combattuta, nel primo tempo loro erano in vantaggio, poi nell’intervallo noi ci siamo parlati perché volevamo fortemente vincere e ci siamo riusciti. Abbiamo magari sbagliato ad inizio anno, ci siamo scaricati a vicenda le colpe addosso senza pensare insieme all’obiettivo. Da gennaio ci siamo invece ricompattati e abbiamo ottenuto la salvezza. È arrivata anche quest’ultima vittoria prestigiosa contro una squadra che fino a due giornate fa lottava per i playoff. Il nostro rammarico è che forse saremmo potuti stare più in alto in classifica. Non ho giocato fino a gennaio, sono stato sempre presente però a livello di squadra e mi fa piacere aver contribuito al risultato finale. Voglio tornare in C1, come ho già detto, con questa maglia molto presto”.