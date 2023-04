“Il Cinema forte e gentile”, presentazione del 2° volume a L’Aquila

L’AQUILA – Il 12 aprile alle ore 11, presso la Sala Polifunzionale “Arnaldo Leone” a L’Aquila in Via XX Settembre 19 lo storico del cinema Piercesare STAGNI presenta alla stampa il secondo volume della sua pubblicazione “Il Cinema forte e gentile. I film girati in Abruzzo. Le trame, i luoghi e gli aneddoti” Vol. II – ARKHE’ Edizioni, opera completa e raccolta unica che racconta il legame tra l’Abruzzo e la settima arte.

Diventa così completa l’opera dell’appassionato e conosciutissimo Stagni, noto storico del Cinema e docente di Materie Filmiche, che in due volumi ha raccolto trame, luoghi, informazioni su attori e location di tutte le pellicole, italiane e straniere, girate nella nostra Regione dal 1922 al 2023.

Il secondo volume de “Il cinema forte e gentile” arriva dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione del primo ed è dedicato alle produzioni realizzate nel territorio abruzzese dal 1978 al 2023, inclusi i film appena realizzati e di prossima distribuzione.

Un complesso e prezioso lavoro di ricerca e monitoraggio, reso ulteriormente difficile dai due anni di lockdown e dal conseguente, positivo proliferare di nuove produzioni, ma che finalmente vede la luce anche grazie al lavoro meticoloso e appassionato della aquilana Casa Editrice Arkhé, protagonista anch’essa di eventi culturali e di promozione del territorio.

Numerose e di prestigio le produzioni cinematografiche e televisive girate in Abruzzo, moltissime quelle nella provincia dell’Aquila, “terra avara di ricchezze materiali ma capace di regalare emozioni incredibili”, come racconta Stagni nella prefazione al primo volume della raccolta.

Lo stesso Piercesare Stagni sarà guida d’eccezione e voce narrante in due tour in ebike sui luoghi del cinema nell’Abruzzo Aquilano, previsti il 9 e 10 aprile prossimi, su iniziativa di WelcomeAq: Piercesare Stagni, insieme a Massimiliano De Santis, Maestro di Mountain Bike e Cicloguida,accompagnerà gli appassionati di cinema e di escursioni naturalistiche in un tour alla scoperta delle location scelte nel cinema, da Navelli attraverso la piana di Centurelle fino a Bominaco e naturalmente L’Aquila.