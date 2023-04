Prosegue il potenziamento del patrimonio verde di Corso Vittorio Emanuele

PESCARA – Prosegue l’attività dell’ufficio preposto del Comune per il potenziamento del patrimonio verde di Corso Vittorio Emanuele. Un progetto che non ha precedenti a Pescara, come già reso noto in più occasioni, e che intende assegnare all’importante arteria del centro un’immagine esteticamente molto apprezzabile e una ricaduta positiva in termini puramente ambientali.

“Il nostro intervento è in linea, oltretutto, con obiettivi di miglioramento dell’ecosostenibilità dello spazio urbano – ha affermato l’assessore al Verde e ai Parchi Gianni Santilli – incrementando dunque la presenza “green” come strumento di contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico. L’implementazione della quota di verde nelle città non solo grandi, ma anche medie come Pescara, già da qualche anno, alla luce dei protocolli internazionali, è divenuto un aspetto prioritario e quindi l’amministrazione e il mio assessorato si sono fatti trovare pronti investendo ingenti risorse. Sono quindi molto orgoglioso del lavoro che si sta portando avanti e che conto di consegnare a tutti i cittadini in tempi medi”.

Il progetto di rafforzamento del verde a Pescara ha acceso un faro proprio su Corso Vittorio Emanuele; su tutta la lunghezza della strada, la prima fase ha previsto la piantumazione di latifoglie e sempreverdi, riservando invece alle “asole” meno grandi la collocazione di arbusti con finalità soprattutto ornamentali. Il secondo lotto del progetto si basa invece sul cosiddetto “verde verticale”, vale a dire lo sviluppo e la crescita anche, ma non solo, di piante rampicanti su strutture metalliche, per meglio specificare di cosa si tratta basti pensare a una sorta di pergole che avranno perdipiù l’ulteriore funzione di punto di aggregazione per le persone. Il numero di queste strutture è stato in parte ridotto ma la loro realizzazione è in programma nelle prossime settimane.

“Attualmente stiamo completando le piantumazioni – ha continuato Santilli – collocando 27 esemplari di Ilex Furcata che hanno un preminente valore estetico perché sono mini-piante e potrei dire rappresentano una “goccia nel mare”. Le voci che di tanto in tanto registro, e che puntano solo a critiche strumentali frutto della mancata conoscenza dei fatti, non tengono conto del progetto nel suo complesso e prendono di mira queste piante di minore dimensione che tali sono solo perché adattabili a piccole aiuole e a piccole buche. Ma su corso Vittorio Emanuele sono state già collocati 115 esemplari di Nissa Sylvatica, 46 esemplari di Ilex Nellie Stevens, 16 ginepri e un centinaio di piante arbustive. Si tratta in gran parte di latifoglie e sempreverdi a foglia persistente che daranno quindi quel valore aggiunto che tutti i pescaresi si aspettano”.