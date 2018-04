Il 25 aprile a Fossacesia: Festa della Liberazione in piazza

FOSSACESIA – Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha organizzato la cerimonia per celebrare la Festa della Liberazione che si svolgerà domani, mercoledì 25 Aprile, alle ore 11.30 in Piazza Largo Castello (di fronte la Chiesa di San Donato), dove sarà deposta la Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti per la Pace e la Libertà.

Quest’anno si celebra il 73° Anniversario della Liberazione che, ricade, inoltre nel 70° Anniversario della Costituzione Italiana e delle prime elezioni della Repubblica. Alle celebrazioni organizzate per domani prenderanno parte il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che porterà il suo saluto in ricordo dei tanti che hanno combattuto per la liberazione, tutti i Consiglieri Comunali, le autorità Militari e Religiose, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Fossacesia, e altre associazioni del territorio.