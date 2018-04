II Premio Narrativa e Disegno “Valeria Di Fabrizio” a Torricella Peligna

TORRICELLA PELIGNA – Nei mesi di aprile e maggio Torricella Peligna (CH) sarà teatro di eventi di ampio respiro culturale, pensati soprattutto per i giovani ma rivolti anche al pubblico adulto. È questa la novità della II Edizione del Premio Nazionale di Narrativa e di Disegno “Valeria Di Fabrizio”, riservato ai ragazzi e dedicato a Valery, bambina torricellana scomparsa nel 2015, all’età di dieci anni. Il concorso, ideato da Antonio Monte, è stato bandito anche quest’anno dal Comune di Torricella Peligna.

Gli organizzatori hanno approntato un calendario fitto di appuntamenti. Saranno tre gli autori abruzzesi che presenteranno i propri libri presso la Mediateca John Fante, sita in via Persichitti: sabato 28 aprile, alle ore 17, la scrittrice Filomena Impicciatore coinvolgerà il pubblico con le avventure del suo libro “Noi della compagnia dei sogni”, pubblicato per le Edizioni Il Viandante. A seguire, l’autrice condurrà un laboratorio creativo gratuito per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni (per informazioni e iscrizioni contattare Laura Di Biase al 334.3131061).

Sabato 5 maggio, sempre alle ore 17, la poetessa e narratrice Marina Ciancetta aprirà le pagine della sua favola “Marenz”, edita da Tabula Fati. Dopo la presentazione, alcuni bambini e ragazzi di Torricella Peligna, guidati dall’attore e regista Domenico Turchi, metteranno in scena “Due inseparabili amici”, riduzione teatrale dell’omonimo racconto che si è classificato al I posto nella sezione scuola primaria nella I edizione del Premio “Valeria Di Fabrizio”.

Infine, mercoledì 16 maggio, sempre alla stessa ora, sarà il turno del nuovo libro di Umberto Nasuti, pubblicato dalla Casa Editrice Rocco Carabba, dal titolo “Il patriota giardiniere. Viaggio sulle strade della Brigata Maiella”.

Oltre alla presentazione di libri, il programma prevede una mostra artistico-libraria (visitabile fino al 23 maggio, il mercoledì e il sabato, dalle 15.30 alle 18.30), che verrà inaugurata mercoledì 9 maggio, alle ore 17, presso i locali della Mediateca Fante. Per l’occasione, saranno lette da Domenico Turchi e Giuseppina Fazio alcune favole inedite della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Campiello nel 2017.

L’esposizione ospiterà i libri delle tre case editrici che hanno sostenuto il Premio “Valeria Di Fabrizio” e che gratuitamente doneranno i loro volumi ai vincitori del concorso. Inoltre, sarà possibile vedere per la prima volta le opere d’arte create ad hoc dagli artisti abruzzesi che hanno deciso di aderire all’iniziativa: Gabriella Carlini, Paola Di Biase, Nicola Di Paolo, Luigi Di Renzo, Camillo Ficca, Pasquale Imbastaro e Melita Sacchetta.

Anche le opere d’arte saranno generosamente offerte ai bambini e ai ragazzi che si aggiudicheranno i primi posti in classifica. Sono attesi anche i disegni fiabeschi della giovane fotografa e illustratrice siciliana Giusy Grande, che proporrà al pubblico anche un’opera inedita, dedicata alla storia di Valeria Di Fabrizio. Alcuni pannelli della mostra saranno riservati esclusivamente ai testi e ai disegni vincitori del concorso: quest’anno il lavoro della giuria sarà particolarmente impegnativo viste le centinaia di lettere e di e-mail pervenute alla segreteria del Premio da ogni parte d’Italia.

La rassegna si concluderà venerdì 25 maggio, con la cerimonia di premiazione, che è prevista alle ore 9.30 presso la pineta di Torricella Peligna, che ospita dal 2016 la casetta di legno tra gli alberi costruita dalla famiglia Di Fabrizio per esaudire il sogno di Valeria.