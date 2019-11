I Solisti Aquilani e Michele Campanella per “Musica in città”

Appuntamento all’Auditorium del Parco L’Aquila, martedì 5 novembre ore 18. Saranno eseguiti per pianoforte e orchestra K 415 di W.A. Mozart e il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi di C. Franck.

L’AQUILA – Michele Campanella, nella doppia veste di direttore e solista, eseguirà il Concerto per pianoforte e orchestra K 415 di W.A. Mozart e il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi di C. Franck. (Michele Campanella, pianoforte – Daniele Orlando, violino – Rocco Roggia, violino – Margherita Di Giovanni, viola – Giulio Ferretti, violoncello). Il concerto è in programma martedì 5 novembre ore 18 presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila.

Michele Campanella – Considerato uno dei maggiori virtuosi e interpreti lisztiani, si è formato alla scuola pianistica napoletana di Vincenzo Vitale. Ha inciso per Emi, Philips, Fonè, PYE, Fonit Cetra, Nuova Era, Musikstrasse, P&P. Ha suonato con le principali orchestre europee e statunitensi. È membro dell’Accademia di Santa Cecilia, dell’Accademia Filarmonica Romana, dell’Accademia Cherubini di Firenze. Nel corso della sua lunga carriera si è esibito in concerto con le grandi orchestre europee e statunitensi, ha collaborato con i più grandi, tra cui Claudio Abbado, Georges Prêtre, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Wolfgang Sawallisch.

Si dedica con passione all’insegnamento: è stato titolare della cattedra di pianoforte all’Accademia Chigiana di Siena dal 1986 al 2010 e per otto anni ha tenuto corsi di perfezionamento a Ravello. Ha fondato recentemente con Monica Leone la Comunità musicale della Costa d’Amalfi. È stato insignito dei prestigiosi riconoscimenti della “Fondazione Premio Napoli” e della “Fondazione Guido e Roberto Cortese”. È membro delle Accademia di Santa Cecilia dal 1983, dell’Accademia Filarmonica Romana, dell’Accademia Cherubini di Firenze e Catanzaro. Da cinque anni è direttore artistico del Maggio della Musica di Napoli. Dal 2008 è Presidente della Società Liszt, chapter italiano dell’American Liszt Society. Michele Campanella è Artista ufficiale Yamaha.

“Per cinquant’anni ho cercato il Suono e ancora sono per strada – afferma il maestro mosso da un’instancabile ricerca – Non intendo considerare la mia carriera terminata, credo invece che il meglio debba ancora arrivare e lavoro affinché ciò avvenga”.

BIGLIETTO E ABBONAMENTI

Fino al 7 novembre è ancora possibileacquistare l’abbonamento.

Questi i costi: intero 60 euro; ridotto: 40 euro (abbonati Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” – Istituzione Sinfonica Abruzzese – Teatro Stabile d’Abruzzo – Over 65);

ridotto 20 euro per i giovani fino a 25 anni; ridotto speciale 15.00 euro (per gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori di musica)

E di seguito, dove poter acquistare gli abbonamenti:

Associazione I SOLISTI AQUILANI

Viale Alcide De Gasperi, 47 – 67100 L’Aquila TF. 0862 420369 – 347 0343505.

L’Aquila – Piazza Battiglione degli Alpini TF. 0862 419147

L’Aquila – Via Castello Tf. 0862165657

INGRESSO SINGOLO CONCERTO

Intero 12,00 euro – Ridotto 8,00 euro