I ragazzi di Rurabilandia a Roma per inclusione e made in Italy

ROMA – Weekend a Roma nel villaggio di Coldiretti in via della conciliazione, dinanzi a piazza San Pietro, per i ragazzi e gli operatori della fattoria sociale e didattica Rurabilandia della Asp n.2 di Teramo, socia Coldiretti Abruzzo e presieduta da Giulia Palestini. In occasione del Meeting Internazionale della Fraternità, organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, istituita da Papa Francesco per promuovere fraternità e amicizia sociale, Rurabilandia è stata chiamata a rappresentare un modello virtuoso di inclusione sociale e lavorativa. Nel loro stand, i ragazzi hanno venduto i prodotti etici e a chilometro zero e hanno incontrato l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti che, passando con la sua immancabile due ruote, è stato sorpreso dall’entusiasmo e dall’energia dei ragazzi che hanno recitato per lui, provato la sua mitica bicicletta e lo hanno invitato nella loro fattoria.

“Quest’evento – dichiara la Presidente Giulia Palestini – ha rappresentato un banco di prova molto positivo, i ragazzi hanno avuto modo di interagire con i visitatori, scambiare battute con i passanti e parlare della loro realtà realizzando di fatto l’inserimento sociale e lavorativo di persone con diversità. Visto l’enorme successo dell’iniziativa Rurabilandia sarà presente anche negli altri villaggi Coldiretti per promuovere i prodotti abruzzesi e far conoscere il modello di inclusione. Nell’occasione i ragazzi hanno portato dei coppi da loro dipinti per Papa Francesco, per il premier Giorgia Meloni, per il ministro Francesco Lollobrigida e per i dirigenti nazionali e regionali Coldiretti”.

Ma a parte il risvolto sociale, il villaggio di Coldiretti in via della Conciliazione è stato un ulteriore tassello per la diffusione delle eccellenze abruzzesi nell’ambito della valorizzazione e del sostegno del made in Italy promosso da Coldiretti. “La fattoria sociale si è distinta anche per la qualità delle produzioni regionali – commenta il Direttore Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo – un segno tangibile della multifunzionalità delle imprese agricole moderne sempre più orientate ad un cibo sano e genuino in linea con le richieste dei consumatori, nel rispetto della grande tradizione agroalimentare italiana e contro la diffusione del cibo sintetico”.