“I Mirabolanti fratelli Stupore“, questa sera al via “IncontrARTI”

Riparte con lo spettacolo del 25 gennaio la sedicesima edizione della rassegna, storico appuntamento che da quindici anni anima le attività del Cantiere Teatrale Adriatico, con la direzione artistica di Milo Vallone.

PESCARA – Sarà lo spettacolo “I Mirabolanti fratelli Stupore” della compagnia Lucuthea ad aprire sabato 25 gennaio alle 21.00, questa nuova edizione di arte e cultura proposta dal Cantiere Teatrale di Pescara.

Scritto diretto e interpretato da Luca Memmo Di Blasio e Daniele Luporini, lo spettacolo che si ispira agli spettacoli freak show anni ’30, vede protagonisti i due fratelli Stupore, dove uno è un grandissimo e lezioso illusionista e l’altro, un mago-clown goffo e sbadato.

Gli artisti daranno vita così ad uno spettacolo pieno di gag, lazzi e sberleffi con risate assicurate per grandi e piccini. Come per la scorsa stagione, anche quest’anno il cartellone della rassegna è stato diviso in tre parti (trimestri) che abbiamo voluto chiamare, “Primo atto”, “Secondo atto” e “Terzo atto”, e di volta in volta verrà presentato il cartellone del trimestre di riferimento.

Si prosegue pertanto con il “Secondo Atto” che vedrà al suo interno l’offerta di 11 spettacoli che andranno in scena dal 19 Gennaio al 30 Marzo.

“Anche per questo edizione – dichiara Milo Vallone, ideatore e direttore artistico della rassegna – proseguiremo con un cartellone che rappresenta una vera e propria sintesi di ciò che da sempre, sin dal nome, caratterizza lo spazio che ospita la rassegna e le nostre attività, ossia: Cantiere. Avremo pertanto debutti, opere prime, prove aperte, anteprime; ancora una volta “IncontrARTI” sarà un vero e proprio cantiere della creatività teatrale e dell’arte scenica”.

Di seguito l’intero calendario del I ATTO della rassegna, che offrirà spettacoli fino a Giugno e il cui cartellone sarà presentato ogni bimestre.