“I love Lanciano”, grande successo per la mostra internazionale canina

Alla manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale hanno partecipato ben 77 i cani, accompagnati dai loro proprietari e familiari

LANCIANO – L’Amministrazione Comunale di Lanciano, in collaborazione con l’Associazione “4 Zampe” di Lanciano ha organizzato domenica 10 settembre, presso il parco Villa delle Rose a Lanciano, una simpatica mostra amatoriale canina. L’evento è parte integrante della campagna di comunicazione lanciata dall’Amministrazione comunale per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza verso un possesso responsabile degli animali da compagnia. Una responsabilità che si traduce nel rispetto per gli animali, comprensione delle loro esigenze e, parallelamente, nel rispetto per la città mantenendo pulite le aree comuni e frequentando con cura i parchi pubblici.

Il pomeriggio ha registrato una massiccia partecipazione: ben 77 i cani in gara, accompagnati dai loro proprietari e familiari e tanti curiosi richiamati dall’allegria della variegata manifestazione.

Molti bambini hanno avuto l’opportunità di assistere ad una speciale lezione-gioco tenuta dall’educatrice cinofila Laura Ciminiera e dalla cagnetta Honey per apprendere come costruire una relazione equilibrata e consapevole con i nostri amici a quattro zampe.

L’evento ha raggiunto il suo culmine davanti a centinaia di spettatori entusiasti, con una sfilata suddivisa in tre categorie: “Tali e Quali” che metteva in evidenza la somiglianza tra cani e padroni; “Nonno Sprint”, un tenero omaggio ai cani anziani; e “Piccole Canaglie“, in cui i protagonisti erano i cani più simpatici e vivaci.

Vincitore della categoria “Tali e quali” il Golden Retriever Marty; secondo posto il Siberian Husky Haki; terzo posto il meticcio setter Argo.

Vincitore della categoria “Piccole canaglie” l’Amstaff Toky; secondo posto il Chihuahua Penny; terzo posto il Chihuahua Pepe.

Vincitore della categoria “Nonno sprint” il meticcio Gianni; secondo posto la meticcia Eloise; terzo post il meticcio Jerry.

Premio speciale “Città di Lanciano” al Corgi Bugia.

La quota simbolica di partecipazione di €5 è stata devoluta interamente al Canile Municipale di Lanciano.

Gli assessori comunali alla transizione ecologica e decoro urbano Tonia Paolucci e alla tutela animali Maria Ida Troilo, presenti alla manifestazione hanno illustrato e riassunto l’impegno dell’Amministrazione. In particolare l’Assessore Paolucci ha illustrato la prima fase della nostra campagna che si focalizza sulla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di mantenere puliti la città e i parchi durante le passeggiate con i propri animali. In supporto a ciò, sono state già installate le prime paline segnaletiche in parchi e aree pedonali. Flyer, locandine e totem informativi verranno dislocati in punti chiave come studi veterinari, pet shop, toelettature e farmacie comunali. Questi supporti saranno arricchiti da un QR code per offrire ulteriori materiali informativi e approfondimenti.

La seconda fase della campagna annunciata dall’Assessore Troilo prenderà avvio in autunno, con un focus sulle scuole di ogni ordine e grado. Si mira a educare i giovani sulla convivenza consapevole con gli animali, garantendo il benessere di tutti. Previsti anche incontri con la cittadinanza, in collaborazione con associazioni ambientaliste e animaliste, per sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza del possesso responsabile dei nostri fedeli compagni.

L’Amministrazione comunale invita tutti a collaborare e partecipare attivamente a questa iniziativa, per rendere Lanciano un esempio luminoso di rispetto e amore verso gli animali e l’ambiente in cui viviamo.