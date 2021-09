“I fiori della Memoria”, primi appuntamenti a Spoltore e Pescara

PESCARA – Iniziano da venerdì 1° ottobre gli appuntamenti con I fiori della Memoria. I primi appuntamenti a Spoltore e Pescara, l’intitolazione di una strada, incontri con gli studenti e la presentazione del libro del fratello Giovanni e la presenza di Luisa Impastato

L’iniziativa – promossa dalle associazioni “La Compagnia dei Merli Bianchi” e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, in collaborazione con i referenti di ANPI Pescara e provinciale, è dedicata al tema “I Giovani e la Comunità”.

Il programma delle prime due giornate inizierà Venerdì 1° ottobre a Pescara alle ore 11.00 presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara con Giovanni Impastato e gli studenti del Liceo Classico “Gabriele D’Annunzio” e con gli interventi di Nicola Palombaro e Nicola Trifuoggi (Anpi Pescara). Introduce e modera: Margherita Di Marco (Compagnia dei Merli Bianchi).

Si proseguirà poi Sabato 2 ottobre a Spoltore alle ore 10.30 con l’Intitolazione di una via cittadina già via Saline” a Santa Teresa di Spoltore e coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Spoltore. Interverranno Giovanni Impastato Nicola Palombaro e Nicola Trifuoggi (Anpi Pescara). Introduce e modera Margherita Di Marco (Compagnia dei Merli Bianchi) in un incontro con l’istituto comprensivo di Spoltore

Il pomeriggio poi a Pescara alle ore 17.00, presso il Teatro G. Cordova, via G. Bovio 446 si continuerà con la presentazione del libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” con l’autore Giovanni Impastato e con Luisa Impastato (presidente Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato).

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@compagniadeimerlibianchi.it o tel al 340.6072621