I Fiori della Memoria, “Donne e Lotta. L’Amore partigiano” a IC Valle del Fino

Dal 14 dicembre 2022 al 24 gennaio 2023 un ricco programma di appuntamenti, incontri con i testimoni, presentazione di libri e laboratori teatrali

VALLE DEL FINO (TE) – Presso l’IC Comprensivo Valle del Fino (TE), dedicato alle classi secondarie di primo grado della vallata, torna per il secondo anno consecutivo il progetto “I Fiori della Memoria” a cura di Laura Margherita Di Marco e Luisa Impastato, rispettivamente presidenti delle due associazioni Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova (TE) e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (PA).

Nel corso dei vari appuntamenti con i ragazzi, previsti l’incontro con Graziella Accetta (madre di Claudio Domino), Nadia Furnari dell’associazione Antimafie Rita Atria, Luisa Impastato e Laura Margherita Di Marco.

“Il progetto socio-culturale e artistico – spiega Laura Margherita Di Marco, presidente de “La Compagnia dei Merli Bianchi” – ha l’obiettivo di fare memoria attiva ossia di ricordare, raccontare e fare esperienza pratica e di ricerca su temi inerenti valori fondamentali riguardanti l’impegno civile, il rispetto della dignità e dei diritti umani, la legalità democratica, la tutela e l’educazione dei minori, dell’ambiente, l’informazione e la formazione di cittadini consapevoli attraverso gli strumenti dell’incontro, del dialogo e dell’arte. Provando a considerare come dei semi le storie di uomini e donne che hanno dato la loro intera vita per l’affermazione di questi valori, i Fiori della Memoria sono il risultato proprio di quei semi che non sono stati dimenticati e che, attraverso la cura costante, sono sbocciati diventando un punto di riferimento e un simbolico esempio per chi ha desiderio di costruire futuro sulla base del loro insegnamento”.

L’iniziativa ha quest’anno per tema “Donne e Lotta. L’Amore partigiano”. Il modulo parte dalle tematiche inerenti le donne che lottano contro la mafia e affronta anche l’aspetto più controverso delle donne di mafia. Apre poi uno spaccato sul tema delle donne che nella storia hanno lottato a difesa dei propri diritti e dei diritti dei loro figli, fratelli, padri, mariti e amici.

Programma

Mercoledì 14 dicembre 2022

CASTIGLION MR (TE) presso la Sala Polifunzionale ore 10.00 –

Incontro con Graziella Accetta (madre di Claudio Domino) e consegna dei libri donati dalla stessa alla scuola. Interviene il dirigente scolastico Prof. Perilli. Previsti interventi degli studenti. Modera Laura Margherita Di Marco (Compagnia dei Merli Bianchi)

Lunedì 16 gennaio 2023

CASTIGLION MR (TE) presso la Sala Polifunzionale ore 10.00 –

Incontro con Nadia Furnari (ass. Antimafie “Rita atri”) e Luisa Impastato (Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato)

Presentazione del libro “Io sono Rita” (di Cucè/Furnari/Proto – ed. Marotta & Cafiero – 2022)

Interviene il dirigente scolastico Prof. Perilli.

Modera: Laura Margherita Di Marco (Compagnia dei Merli Bianchi)

Tra il 10 e il 24 gennaio 2023

presso i Plessi scolastici dell’istituto Valle del Fino di svolgerà il laboratorio teatrale “Le parole sono pietre” condotto dall’attrice e docente teatrale Laura Margherita Di Marco della Compagnia dei Merli Bianchi sulle tematiche trattate dal progetto. Verranno coinvolte tutte le classi III secondarie di primo grado dell’istituto coinvolto.

Per eventuali informazioni contattare il numero telefonico 3406072621 o scrivere all’email info@compagniadeimerlibianchi.it