Roseto, “Salviamo il Fratino”: oggi il censimento nazionale

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Molti conoscono il Charadrius alexandrinus , conosciuto come “Fratino”.

A Roseto molti amano questo piccolo trampoliere che da molti anni nidifica sulle nostre spiagge, in particolare nella Riserva Borsacchio.

Da anni il WWF e l’Area Marina protetta , in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Tutela del Fratino, portano avanti un progetto per difenderlo denominato “SalvaFratino” .

Questo raro trampoliere delle coste è un indicatore naturale di qualità delle nostre spiagge.

Il Charadrius alexandrinus riesce a nidificare in ambienti dove la bio diversità è integra. Non a caso la sua presenza è uno dei parametri per l’assegnazione della famosa Bandiera Blu .

Contrariamente a quanto si crede quest’anno ci sono molte difficoltà.

Gli esemplari adulti presenti sono in netta diminuzione e recentemente purtroppo cani lasciati liberi e rifiuti hanno flagellato nidi ed esemplari adulti mettendo a rischio la sua futura presenza a Roseto.

Il fratino è una specie rara e protetta e rischia di scomparire non solo a Roseto e per questo è tutelato da importanti normative europee.

Spiegano le Associazioni:

“Oggi,19 Maggio 2018 ,alle ore 15.00, presso l’ex Hotel Mion, chiamiamo tutti i cittadini a dare una mano nel salvare il simbolo della Riserva Borsacchio . Svolgeremo il censimento Nazionale in collaborazione con il Comitato per la tutela del Fratino. L’intera settimana sarà dedicata ad eventi simili in tutta Italia.

Durante la giornata formeremo gratuitamente i partecipanti per riconoscere e segnalare i nidi per cercare di fermare la diminuzione registrata.

Abbiamo bisogno di aiuto, la Riserva Borsacchio ha bisogno di aiuto”.