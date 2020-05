House music con Hyp oggi diretta Facebook da Pescara

PESCARA – Prosegue il tour House Your Body. Questo mercoledì, 27 maggio a Pescara. Diretta Facebook dalla pagina @houseyourbodymovement a partire dalle ore 19 con Gianluca Iezzi. Classe 81 entra nel mondo musicale da piccolo studiando pianoforte. Al termine degli anni novanta affascinato dai club della costa adriatica/romagnola abbraccia la musica house, innamorandosene e senza mai più separarsene.

Da lì si diletta con i primi lettori ed il passaggio dalle feste con gli amici al debutto nei locali della sua Chieti , avviene in poco tempo. Qui prenderà parte a numerose iniziative della città, presiede la console dell’Eden Garden ed in contemporanea , entra nel progetto “Providence” e “Private Sunday” attraccando nella vicina Pescara, ove ancora oggi si esibisce in diversi locali della costa.

La sua musica dai 90 ai 128 bpm. Balearic Disco e Nu_Disco spaziando dai suoni classici e vocali, al groove deciso, completando un beat decisamente elettronico prediligendo il vinile.