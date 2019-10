Martinsicuro, al Museo Carlo V Halloween con fantasmi e streghe

Ritorna il fantasma di Martina, che, inieme ad altri fantasmi e streghe, recconterà agli ospiti una serie di storie da paura

MARTINSICURO (TE) – La Biblioteca Civica del Comune di Martinsicuro, assieme al “Patto locale per la lettura” e all’Antiquarium Castrum Truentinum, organizza per giovedì 31 ottobre, dalle ore 15:30 alle 18:30, presso il Museo della Torre Carlo V l’evento “Halloween al Museo”.

“Il fantasma di Martina, che già quest’estate ha accompagnato con successo, per le sale del Museo, numerosi visitatori all’interno delle visite teatralizzate realizzate nel corso dell’iniziativa denominata “Back to the Past”, ritorna ad Halloween per farci da guida nel Castrum Truentinum” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni. “Giovedì pomeriggio infatti fantasmi e streghe animeranno, insieme a Martina, le sale e il giardino della Torre Carlo V, con una serie di voci narranti che delizieranno gli ospiti con storie…da paura”.

L’evento, realizzato dalla Biblioteca Civica, promuove la “lettura animata” di storie “da paura” ed è uno dei primi appuntamenti realizzati all’interno del “Patto locale per la lettura”. Martinsicuro infatti, dal 2018, può fregiarsi del titolo di “Città che legge”, iniziativa promossa dal CEPELL (Centro per la lettura) e dal MIBACT. “Il Patto per la lettura esprime la volontà dell’Amministrazione di valorizzare e promuovere il libro e la scrittura, creando sinergie forti a livello territoriale, con scuole, casa editrici ed associazioni culturali, e realizzando iniziative capaci di attrarre e diffondere il valore “libro” – sottolineano Vagnoni e Camaioni – l’evento “Halloween al Museo” è pensata per i bambini ed i ragazzi come simpatica occasione per divertirsi, immergendosi nell’atmosfera di questa festa d’oltreoceano, anche grazie ad un allestimento unico nel magico ambiente della Torre Carlo V, fortemente valorizzata in questi ultimi anni da una serie di riuscitissime iniziative a 360 gradi”.

Sempre nel segno di “Halloween” si svolgerà, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, la 3° edizione di “Campo Zuccone” per le vie del quartiere Campo Casone a caccia di dolcetti organizzata dal locale Comitato di Quartiere. Per il terzo anno consecutivo i bambini fino a 11 anni, accompagnati dai genitori, suoneranno alle porte come da tradizione anglosassone. Il ritrovo è previsto alle ore 18:00, in via Pastrengo, presso l’ex “Scuola Casone”. Nel corso della serata si svolgerà la Gara di zucche terrificanti e sarà premiato il travestimento più spaventoso.