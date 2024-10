Halloween 2024: i principali eventi in Abruzzo

Manca ormai poco alla serata più paurosa e spassosa dell’anno: Halloween. “All Hallows’ Eve”, la “Notte di tutti gli spiriti sacri”, cioè vigilia di Ognissanti. Infatti, cade ogni anno il 31 ottobre. Una festa che, contrariamente a quanti molti pensano, affonda le sue radici nelle tradizioni europee e non in America. C’è chi ne rintraccia le origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi. Chi la collega, invece, a quella celtica di Samhain, che celebrava il passaggio dalla stagione dei raccolti all’inverno. Era la notte in cui le anime dei morti tornavano sulla terra in compagnia di streghe, demoni e fantasmi.

In passato in Italia esistevano diverse tradizioni riguardanti le celebrazioni di questa festa. In Abruzzo, per esempio, si bussava alle porte per chiedere offerte placare i defunti. Oggi le celebrazioni si sono uniformate e la ricorrenza ha assunto un significato prevalentemente commerciale. Feste, travestimenti da brivido, zucche, truccabimbi, caramelle, mascherine, dolcetto o scherzetto, eventi a tema Ai giorni nostri Halloween ha finito per essere soprattutto questo. Non solo il 31 ottobre ma talvolta anche mei giorni precedenti.

In Abruzzo torneranno anche quest’anno alcuni appuntamenti classici come la Notte delle streghe a Rosciano,, la Sagra della zucca stregata a Villa Badessa, la Notte delle lumere a Santo Stefano di Sessanio. Il Castello medievale di Roccascalegna aprirà le sue porte per far scoprire atmosfere magiche e da brivido. Ma ci saranno anche tantissime altre occasioni per vivere all’insegna del divertimento e della spensieratezza la notte più spaventosa dell’anno.

Di seguito l’elenco degli eventi in programma. Vi rimandiamo comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative.

Gli eventi in programma

26 ottobre

Notte delle streghe a Rosciano

27 ottobre

Sagra della zucca stregata a Villa Badessa (PE)

31 ottobre

Halloween al Castello di Rocascalegna – Roccascalegna (CH)

La Notte delle lumere a Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Articolo in aggiornamento