Una guida turistica digitale per Spoltore, alla scoperta di CityAround

SPOLTORE – Arriva a Spoltore CityAround, la nuova guida digitale ai più bei circuiti cittadini italiani scaricabile gratuitamente dagli store iOS e Android. L’app è stata presentata ieri (mercoledì 14 luglio), nell’ambito della serata “Spoltore riparte!” dedicata alle nuove strategie turistiche per la città. La terra dei 5 borghi è uno dei primi itinerari disponibili, con due percorsi dedicati uno al centro storico e l’altro, appunto, ai diversi nuclei urbani che formano il territorio.

“CityAROUND è un’ottima soluzione per tutte un’amministrazione locale come la nostra” spiega l’assessore Chiara Trulli “desiderosa di incentivare la promozione del proprio territorio. Accanto alle funzioni dall’applicazione stessa, diventa anche un piattaforma di partenza per altri contenuti e servizi, sempre ovviamente collegati alle attrattive turistiche”.

L’App consente ad ogni utente di immergersi all’interno del patrimonio culturale e paesaggistico della città. Ad illustrarla Alberto Volpe, amministratore delegato di Panorami Elettronici srl, in collegamento streaming da Torino: grazie a un sistema di navigazione, dove vengono caricati diversi circuiti ad anello da percorrere a piedi o in bicicletta, è possibile selezionare e personalizzare il proprio itinerario ideale. Ogni circuito è mappato e selezionato in base a specifiche caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali ed implementato con informazioni multimediali, dedicate ai principali punti di interesse incontrati, mettendo a disposizione in pochi click tutti gli ingredienti migliori per arricchire il proprio tour cittadino.

CityAROUND è sotto ogni punto di vista un’app innovativa, studiata appositamente per il turismo contactless che è in grado di offrire al turista singolo o al proprio nucleo famigliare un’esperienza unica, completa e autonoma, interamente gestita dal palmo della propria mano. Attraverso l’utilizzo di CityAROUND, si può scegliere come esplorare e come vivere al meglio le attrattive turistiche di ogni città o territorio, avendo subito a disposizione le informazioni e l’assistenza guidata, indispensabili per poter progettare i propri percorsi di visita e, prerogativa quanto mai centrale in questo periodo di emergenza sanitaria, rimanendo in sicurezza e sempre nel rispetto del distanziamento fisico.

Per questo Panorami Elettronici srl sta facendo rete e sistema con i più svariati soggetti istituzionali presenti sul territorio nazionale unitamente ad enti, associazioni, guide turistiche e imprenditori per farsi portavoce del turismo sostenibile e responsabile.