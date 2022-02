Guadagnare Salute con la Lilt, al via il progetto a Pescara

PESCARA – “Negli ultimi due anni l’emergenza tumori ha continuato ogni giorno a mietere più vittime dell’infezione da Covid-19. Eppure quella contro le patologie neoplastiche è una battaglia che possiamo vincere semplicemente non facendo più ammalare le persone attraverso la prevenzione, ricordando che già oggi, grazie ai progressi della ricerca e della medicina, è possibile curare e guarire il 90 per cento dei tumori alla mammella e al colon-retto, come al polmone e alla prostata, purchè si faccia una diagnosi precoce”. Lo ha detto il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara, nel corso del primo incontro con i 103 studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara protagonisti del nuovo ciclo del Progetto nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’, promosso con la dirigente del ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro e coordinato dalla professoressa Maria Carmen Fiorilli e, per la Lilt, dalle psiconcologhe Maria Di Domenico e Antonella Lucci e dalla biologa Veronica Lombardi.

“Il Progetto segna la ripresa di una fattiva collaborazione con la Lilt – ha sottolineato la dirigente Di Pietro – con cui c’è una partnership storica e consolidata dal tempo e dalla condivisione di temi e obiettivi, di nozioni e di conoscenze che insieme vogliamo trasmettere ai nostri studenti, perché siamo convinti che la scuola deve non solo garantire formazione disciplinare, ma deve avere anche dei macro-obiettivi. Nello specifico intendiamo trasmettere ai nostri ragazzi quegli strumenti che assicurino benessere e qualità della vita attraverso una formazione professionale che abbia come oggetto la pratica della prevenzione delle malattie, che richiede una sinergia con gli Enti, come la Lilt, che operano nel settore, dunque studiare educazione alimentare per prevenire le patologie oncologiche. Non vogliamo fare discorsi di emergenze, ma di prevenzione e a tal fine a inizio anno abbiamo stipulato un Protocollo d’intesa ad hoc con la Lilt per divulgare nella Scuola la Filosofia della Prevenzione nella lotta ai tumori. Cibo sano e sostenibile, stili di vita corretti ed equilibrati: saranno questi i temi-focus della serie di appuntamenti con gli studenti dell’Istituto ‘De Cecco’ promossi dalla Lilt che coinvolgeranno sei classi in tutto, ovvero le classi Terze Sezione D ed F, la classe Quarta sezione D e tre classi Quinte sezioni C, D ed F, dell’indirizzo Enogastronomia”.

A entrare le vivo è stato il Presidente della Lilt, il professor Marco Lombardo: “Sicuramente l’emergenza Covid-19 che da due anni ha invaso le nostre vite, ha rallentato i programmi di prevenzione abbassando drasticamente i numeri: oggi appena il 22,40 per cento della popolazione effettua regolarmente attività di prevenzione dei tumori, seguendo uno stile di vita sano e svolgendo controlli e screening sul proprio stato di salute; il 16 per cento la fa in modo non regolare; il 47,50 per cento non ha mai fatto prevenzione e sono numeri impressionanti. Al tempo stesso però l’emergenza Covid ci ha fatto comprendere l’importanza delle vaccinazioni, là dove possibile, per impedire l’insorgenza dei tumori, ad esempio il vaccino contro l’Hpv, il Papilloma virus che è trasmissibile dall’uomo alla donna e che già in giovane età può determinare un’infezione nell’utero che, nel tempo, può evolvere in tumore del collo dell’utero. Per questa ragione è fondamentale vaccinare contro l’Hpv sia gli uomini che le donne e oggi la nuova frontiera della medicina è l’utilità di estendere la vaccinazione in periodi successivi ai 12 anni, addirittura in età adulta e anche nelle donne che hanno già avuto una neoplasia del collo dell’utero, quale forma efficace di prevenzione di ulteriori neoplasie. Alcune Regioni hanno già approvato il relativo protocollo terapeutico per finanziare la vaccinazione a tappeto della popolazione, la Regione Abruzzo è a metà strada, ovvero ha accettato la procedura, ma si sta ancora lavorando per allargare la platea dei vaccinati”.

Il Progetto ‘Guadagnare Salute con la Lilt’ si snoderà tra i mesi di febbraio e marzo, affrontando i vari temi legati alla prevenzione tumorale, partendo dal ruolo della nutrizione e del ruolo degli zuccheri nell’alimentazione dei tumori, e al termine del Progetto saranno gli studenti a creare un prodotto, uno spot, un manifesto o un elaborato sul tema della prevenzione.