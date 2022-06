Dopo tre anni Campo di Giove ritrova la sua Granfondo e il circuito Mtb Abruzzo Cup: la gara si svolgerà domenica 12 giugno

CAMPO DI GIOVE – Per la quinta volta dal 2017, l’importante compito che attende gli organizzatori della Bike Shock Team è la messa in cantiere e contestualmente la riproposizione di uno degli appuntamenti sportivi più attesi da tutta Campo di Giove: l’omonima Granfondo di mountain bike che fa parte del circuito Mtb Abruzzo Cup come terza prova della stagione 2022.

L’intento del comitato organizzatore è quello di dare alla manifestazione l’impronta delle edizioni precedenti pre-pandemia. Sulla distanza di 45 chilometri, il percorso è sterrato per circa il 95% del totale e si sviluppa tra i pendii e gli altopiani dei due comuni di Campo di Giove e Cansano, caratterizzati dal paesaggio selvaggio e mozzafiato del Parco Nazionale della Maiella con la percorrenza di carrarecce, numerosi single track (passaggi singoli) e la zona della Macchia di Secina.

Per tutti i partecipanti, il ritrovo è fissato alle 7:30 presso Palazzo Nanni a Campo di Giove in Piazza Duval e la partenza alle 9:30 con iscrizione alla quota di 25 euro più il chip cronometraggio nella sola giornata di domenica direttamente sul posto.