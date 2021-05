Granfondo della Maiella e del Morrone 2021: il programma

SANT’EUFEMIA A MAIELLA – Domenica 30 maggio a Sant’Eufemia a Maiella, il tanto atteso appuntamento con le ruote grasse in vista della Granfondo della Maiella e del Morrone. Per quanto concerne i molteplici aspetti organizzativi, a prendersene cura come sempre il comitato organizzatore della Functional Fit Cycling Team dopo l’edizione d’esordio datata 2019.

Vista la situazione relativa all’andamento della situazione epidemiologica, quest’anno il percorso è stato interamente circoscritto nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Majella con due anelli da compiere: il primo di circa 20 chilometri e il secondo di 14 con un dislivello globale di 1650 metri. Per tutti i partecipanti, il ritrovo è fissato alle 7:30 presso il Centro Info Turistiche di Sant’Eufemia, la partenza alle 9:30 e la premiazione per i primi cinque di ogni categoria.

Gli organizzatori sono all’opera da tempo nel portare avanti questo importante sforzo con tutte le dovute cautele ma l’entusiasmo di certo non mancherà per far scoccare finalmente la scintilla della passione per la mountain bike e godersi una serena ripartenza del circuito Mtb Abruzzo Cup dopo la pausa forzata del 2020 per la pandemia.

Le prossime prove della Mtb Abruzzo Cup 2021: Marathon degli Stazzi a Scanno il 6 giugno, Granfondo Mtb Parco Nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli il 27 giugno, Gran Sasso Bike Marathon il 25 luglio a Castel del Monte, Sirente Bike Marathon il 29 agosto ad Aielli e i Sentieri dei Lupi il 26 settembre a Collarmele.