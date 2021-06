Gran Sasso Trail a Prati di Tivo, la seconda edizione il 27 giugno

PRATI DI TIVO – L’evento podistico in montagna Gran Sasso Trail, programmato per domenica 27 giugno a Prati di Tivo, si prepara alla seconda edizione grazie a un’org da manuale come quella che contraddistingue la Pretuzi Runners Teramo con una formula che intende prima di tutto valorizzare il territorio, pensando poi alla passione, al divertimento dei partecipanti ed alla sicurezza, a fronte delle normative anti contagio da rispettare.

Con la morsa del virus che si sta sempre più allentando, la caparbietà è l’elemento principale che ha dato una forte spinta emotiva agli organizzatori che stanno lavorando tanto per allestire al meglio l’evento, allo scopo di vedere le griglie di partenza finalmente colme di podisti.

Di rilievo, in ambito numerico, la grande soddisfazione verso il raggiungimento dei 350 atleti iscritti consentiti e questo testimonia la grande attesa che regna nell’ambiente podistico.

Confermato il percorso dello scorso anno sulla distanza di 10,2 chilometri (dislivello positivo 500 metri) con la suddivisione dei podisti a gruppi di 30-40 unità per la partenza scaglionata (Hotel Miramonti) senza l’utilizzo della mascherina nel momento in cui si farà la corsa.

Di rilievo il supporto dei partner Sport+, Dolci Amori del Gran Sasso (biscottificio), Parafarmaci Calmea, Barilla (stabilimento di Ascoli Piceno), Moretti Quintilio srl (impresa edile), Family Hotel Miramonti, Tenuta Cerulli, residence Orso Bianco, Tigre Amico (via Carducci a Teramo) unitamente alla Pro Loco e al comune di Pietracamela, in collaborazione con la Farmacia Patroni.