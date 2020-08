Gran Sasso, soccorso gruppo di escursionisti: gli interventi nel teramano

Erano scivolati lungo la Forra di Fossaceca, nel territorio di Isola del Gran Sasso che si trova sotto al Monte Prena, una delle 28 cime del Gran Sasso

ISOLA DEL FRAN SASSO (TE) – Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e l’elicottero del 118 sono intervenuti nella tarda mattinata per soccorrere un gruppo di escursionisti esperti, scivolati lungo la Forra di Fossaceca, nel territorio di Isola del Gran Sasso (Te), che si trova sotto al Monte Prena, una delle 28 cime del Gran Sasso (la nona in ordine di grandezza, con i suoi 2.561 metri di altezza), da molti considerata una delle montagne più affascinanti di tutto il massiccio, per via del suo aspetto che viene spesso descritto lunare.

In località di Prati di Tivo invece i.l Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e l’elicottero del 118 sono intervenuti ieri pomeriggio per il recupero di un’escursionista scivolata lungo la falesia dell’Arapietra, con le sue brezze fresche e il panorama mozzafiato sul versante teramano del Gran Sasso. La ragazza è scivolata e si è distorta una caviglia, recuperata, è stara trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale di Teramo.