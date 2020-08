Malore in spiaggia, donna soccorsa sul litorale di Montesilvano

PESCARA – Domenica 16 agosto 2020, alle ore 10:00 circa, nel tratto di spiaggia libera compresa tra gli Stabilimenti Balneari “Bagni Bruno” e “Sabbia d’Oro” sul litorale di Montesilvano, una donna straniera P.C.E. accusava un malore mentre si trovava sulla battigia.

Immediatamente interveniva il bagnino in servizio Filippo Falcinelli, appartenente alla “Lifeguard – La Compagnia del Mare”, prestando la prima assistenza e richiedendo l’intervento del 118 che interveniva con un equipaggio in pochi minuti prendendo in consegna la donna.