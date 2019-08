Gran Sasso, salvati due alpinisti sorpresi dal maltempo [FOTO]

L’AQUILA – I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono intervenuti sul versante aquilano del Gran Sasso per prestare soccorso a due persone in difficoltà sul Sentiero n. 4, che porta dal sentiero attrezzato per il bivacco Bafile alla Forchetta del Calderone. Sono stanchi e infreddoliti per la pioggia ma stanno bene, F.P. di Perugia e G.L. di Roma, i due alpinisti che intorno alle 17.30 di ieri hanno lanciato l’allarme perché colti dal maltempo mentre tentavano di rientrare a Campo Imperatore.

Dopo aver affrontato la ferrata che porta al bivacco Bafile, nel primo pomeriggio la loro escursione era proseguita fino alla Forchetta Gualerzi, a 2840 m s.l.m, ma la pioggia battente e i fulmini li hanno sorpresi in quota costringendoli a cercare un riparo di fortuna tra la roccia e a chiedere aiuto. Le squadre, composte congiuntamente da tecnici del Soccorso Alpino del CNSAS e della Guardia di Finanza, hanno raggiunto i malcapitati intorno alle 21.30. Una volta messi in sicurezza per affrontare nuovamente la ferrata, i due alpinisti, insieme ai soccorritori, hanno proseguito la discesa fino a Campo Imperatore.