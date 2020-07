Gran Sasso, due interventi di soccorso di 118 a Cnsas del 18 luglio

TERAMO – Nonostante le condizioni meteo un po’ incerte, oggi non sono purtroppo mancati gli incidenti in montagna. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti intorno alle 13:00 sulla parete Nord del Corno Piccolo, Gran Sasso, per prestare soccorso a un alpinista umbro.

L’uomo, primo di cordata, intorno ai 2400 m s.l.m., è volato dal secondo tiro di corda, riportando un infortunio alla caviglia. Stava arrampicando sul noto itinerario alpinistico denominato “Spigolo di Paoletto”.

Una squadra di soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico lo ha raggiunto sul luogo dell’incidente e lo ha calato alla base della parete, dove è stato poi imbarcato sull’elicottero del 118 per l’immediato trasporto all’ospedale dell’Aquila. I soccorritori hanno poi provveduto a condurre i compagni di cordata fino ai Prati di Tivo.

Sempre l’elicottero del 118 dell’Aquila è poi volato sul monte Brancastello. Due escursionisti beneventani, moglie e marito, in difficoltà durante la discesa per via del maltempo e della nebbia, sono stati individuati e recuperati per mezzo del verricello e del triangolo di evacuazione. Spaventati ma in buone condizioni di salute sono stati condotti ai piedi della montagna.