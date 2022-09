Gran Sasso d’Italia, lavori alla galleria Frondarola: orario chiusura

Chiusura in orario notturno della galleria dal 5 settembre per consentire l’ultimazione dei lavori di manutenzione, il traffico verrà deviato su viabilità locale

TERAMO – Al via da lunedì 5 settembre, la fase finale dei lavori manutentivi della galleria “Frondarola” lungo la strada statale SS80 “Del Gran Sasso d’Italia”. La statale sarà interdetta al transito in orario notturno, 22.00 – 6.00, tra i chilometri 66,800 e il 69, per permettere l’ultimazione dei lavori di finitura in sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un ampio programma di interventi mirati al miglioramento degli standard di sicurezza già avviati da Anas lungo la SS 80 del Gran Sasso d’Italia.

Gli interventi di consolidamento eseguiti nella Galleria “Frondarola”, di lunghezza pari a poco più di 400 m, hanno consentito il pieno ripristino della funzionalità dell’opera e la sua durabilità nel tempo. I lavori saranno ultimati entro il prossimo 30 settembre.

