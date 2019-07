Gran Galà du Cirque, le foto dell’edizione 2019

Le immagini che raccontano l’ultima serata di Funambolika. Tra poesia e forti emozioni, riviviamo le fasi più salienti dello spettacolo

PESCARA – Grande successo per l’edizione 2019 del Gran Galà du Cirque che come ogni anno chiude il cartellone di Funambolika. I protagonisti della serata del 5 luglio scorso non hanno tradito le attese dell’attento pubblico che ha riempito il teatro D’Annunzio. Un sapiente mix di show mozzafiato condito con momenti per sorridere e sognare ha lasciato un buon sapore nel palato di grandi e piccini.

Questa edizione numero 12, frutto dell’accurato lavoro di selezione del direttore artistico Raffaele De Ritis, regista circense di fama mondiale e di Alessandro Serena, docente di Storia del Circo all’Università sarà ricordata per diversi motivi.

Metronomo del Galà 2019 il comico belga Elastic, star televisiva e special guest dello storico cabaret parigino, il Crazy Horse, nonché già selezionato per il Festival di MonteCarlo 2020. Grande comunicatore ha regalato momenti di divertimento coinvolgendo sin dalle prime battute il pubblico ma anche di romanticismo quando porta con se una rosa per una protagonista del Galà.

I cast é apparso ben strutturato con la presenza della giocoliera Francoise Rochais (Francia), i White Gothic (Ucraina) e i loro muscoli d’acciaio; i Togni bros (Italia/UK) trionfatori al Britain Got Talent, formidabili con i loro salti in aria tra i momenti più spettacolari.

Il duo Michael and Yulia (Italia/Ucraina) si è esibito in una romantica danza acrobatica mentre Olga Golubeva ha regalato un’inedita coreografia aerea, unica al mondo. Il Duo The Same (Alexey Ishmaev e Pavel Mayer, Russia) si è invece esibito in un modernissimo numero tra i piu’ originali dove teatro e circo si sanno fondere alla meraviglia. Presente anche The Illusionist Alberto Giorgi, l’incredibile mago-alchimista, tra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo.

Fondamentali, per la riuscita di questo spettacolare show, sono, inoltre, le figure del light design, Andrea Ginestra; del direttore tecnico Ennio Tinari e dello stage manager, Max Masciello. Bilancio dunque positivo per questa stagione di Funambolika con buone presenze di pubblico nelle serate al tendone con il Circo Zoé e complessivamente nei due appuntamenti al Teatro d’Annunzio.

Foto di Giada Di Blasio