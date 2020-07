Gradi e Benemerenze ai nuovi operatori della Municipale a Pescara

Masci: “La Polizia Municipale può crescere solo se ognuno di voi saprà riconoscersi nella nostra famiglia e nei valori che ci muovono. Sono certo che lo farete”

PESCARA – “Occasioni come questa mi consentono di manifestarvi la vicinanza dell’amministrazione comunale e la mia personale per il lavoro che svolgete ogni giorno sulle strade di Pescara”. Ha esordito così il sindaco di Pescara Carlo Masci alla cerimonia di consegna delle Benemerenze e dei nuovi gradi agli operatori della Polizia municipale, svoltasi questa mattina presso il Comando di via del Circuito.

“Sapete già quanto siete considerati in Comune per gli sforzi che avete compiuto e per l’impegno dimostrato soprattutto durante il lockdown – ha continuato Masci – Non vi siete mai tirati indietro e avete fatto bene la vostra parte. Per questo vi dico grazie. Ma vi annuncio anche che è nostra ferma intenzione superare le carenze di organico della Polizia Municipale e dotarvi di maggiori strumenti. A chi oggi riceve i nuovi gradi e le Benemerenze dico: siate orgogliosi della divisa che indossate!”.

“Oggi grazie all’attuale amministrazione – ha aggiunto il Comandante Danilo Palestini – stiamo portando avanti la rivoluzione positiva del Corpo. La Polizia Municipale può però crescere solo se ognuno di voi saprà riconoscersi nella nostra famiglia e nei valori che ci muovono. Sono certo che lo farete! Solo così cerimonie come quella odierna assumono un senso”.

Complessivamente sono state consegnati 18 riconoscimenti in pergamena, mentre i nuovi gradi di Maresciallo Maggiore aiutante sono stati attribuiti a 36 operatori.