Golden Short Film Festival ad Avezzano: ecco quando

La cerimonia di premiazione del Golden Short Film Festival si svolgerà il 21 luglio all’interno di Palazzo Torlonia

AVEZZANO – Si svolgerà Mercoledì 21 luglio 2021 a partire dalle ore 21.00, all’interno della suggestiva cornice offerta dal cortile di Palazzo Torlonia, la premiazione del Golden Short Film Festival, già prevista per la serata del 16 luglio e rinviata a causa delle incessanti piogge che hanno colpito l’Abruzzo e la città di Avezzano. Tutti gli ospiti sono stati riconfermati, precisa l’organizzazione che ringrazia quanti si siano adoperati fin ora per la realizzazione dell’iniziativa.

Il Festival, che fa parte di un progetto più ampio in fase di definizione, alla sua prima edizione, è stato realizzato grazie al contributo e alla partecipazione attiva del Comune di Avezzano e dell’assessore Pierluigi Di Stefano, promosso dal Comitato per la comunicazione Culturale Città di Avezzano in collaborazione con l’Associazione Culturale Meta, associazione ideatrice dell’iniziativa, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila.

Il Golden Short Film Festival è un concorso internazionale, avviato il 23 giugno 2020, volto ad individuare, attraverso la piattaforma canadese FilmFreeway tutti quei cortometraggi straordinari che troppo spesso vengono sottovalutati e che non beneficiano nei fatti della giusta visibilità di cui avrebbero bisogno. Una serata, che sarà condotta da Luca Di Nicola, dedicata al cinema ed ai suoi protagonisti durante la quale avremo l’opportunità di visionare una selezione di 4 opere internazionali in concorso fino ad arrivare alla proclamazione dei vincitori, e assistere ad una serata ricca di interventi artistici ed ospiti, fra i quali Enzo Garramone, Francesco Mammola, Chiara Tarquini e Alessandra Barbonetti.

Saranno 20 i premi assegnati dalla giuria, divisi per categorie, partendo da quello principale: il Golden Short Film al miglior cortometraggio in concorso. Verranno premiate, inoltre, le migliori opere nelle relative categorie con il Golden Animation, Documentary, Student, Experimental, Drama, Sci-Fi, Comedy, Horror, Thriller e Romance Short. Ulteriori premi di categoria verranno assegnati al Golden Director, Screenplay, Producer, Actress, Actor, Editing, Cinematography, Soundtrack and Music Video.

Un’occasione di grande rilievo e promozione territoriale per la Città di Avezzano che potrà così ospitare un festival internazionale di cinema, che ha raccolto oltre 1.000 adesioni da tutto il mondo, in grado di raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze. Grazie all’attenta selezione delle opere pervenute si offriranno agli spettatori dei contenuti unici e di grande qualità.

L’appuntamento resta quello di Mercoledì 21 luglio 2021 presso il cortile di Palazzo Torlonia a partire dalle ore 21.00. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: info@goldenshortfestival.com