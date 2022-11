Gloria Campaner in concerto al Teatro Massimo di Pescara

Giovedì 17 novembre, la pianista si esibisce nella stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Giovedì 17 novembre 2022, la pianista Gloria Campaner si esibirà a Pescara nella stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”. In programma, la Toccata e Fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach, nella trascrizione per pianoforte di Tatiana Nikolaeva, e i 24 Preludi di Frederic Chopin.

Dopo il diploma, Gloria Campaner si perfeziona con Bruno Mezzena, uno dei rappresentanti più autorevoli della scuola di Arturo Benedetti Michelangeli. Mentre prosegue gli studi di perfezionamento, la pianista si afferma in numerosi concorsi internazionali. Campaner svolge regolare attività concertistica presso le più importanti istituzioni e festival italiani mentre all’estero suona in prestigiose sale come la Carnegie Hall di New York, la Disney Hall di Los Angeles, la Kioi Hall di Tokyo, la Salle Cortot di Parigi e la Cadogan Hall di Londra. Ha suonato nelle Steinway Halls di Londra, New York e Amburgo ed è stata ospite di festival come Oxford International Music Festival, IKIF di New York City, Al Bustan Festival di Beirut e della stagione dell’Orchestra della Svizzera Italiana a Lugano.

Nel 2013 è uscito il suo primo album ‘’Piano Poems”, dedicato a Schumann e Rachmaninov. Nel 2017, ha pubblicato un lavoro registrato dal vivo con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha e nel 2018 è uscito “Home”, disco dedicato interamente a Schumann, con l’Orchestra Filarmonica della Fenice diretta da John Axelrod.

Oltre all’attività concertistica tradizionale, si è dedicata a progetti eclettici che uniscono musica classica e danza contemporanea. Il desiderio di ampliare la propria visione musicale ha dato origine a collaborazioni con importanti musicisti jazz quali Franco d’Andrea, Leszek Mozdzer e Stefano Bollani. E’ stata interprete in un videoclip ispirato a musiche di Debussy girato dal regista Luca Scarzella, con il quale collabora regolarmente dal 2012 e realizza spettacoli che uniscono musica e proiezioni visive. È spesso invitata in trasmissioni televisive e radiofoniche (RaiRadio3 Suite, RaiRadio1, BBC inTune, Rai Quirinale, Radio Vaticana e molte altre) e nel 2013 “Petruska”, trasmissione musicale di Rai5, le ha dedicato un’intera puntata. Nel 2017, ha avuto la sua prima esperienza cinematografica a Los Angeles per la regia di Philippe Caland.

BIGLIETTI

Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM e si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 25 novembre, con il concerto del duo formato dalla violoncellista Anja Lechner e dal pianista François Couturier.