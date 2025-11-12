Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 12 novembre 2025

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo, riunita in seduta ordinaria su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato una serie di provvedimenti strategici per il territorio. Tra le delibere più rilevanti figura il protocollo d’intesa per la tutela ambientale e la transizione energetica della riserva naturale “Lago di Serranella”, che punta a rafforzare la cooperazione tra enti e programmi operativi.

Sono stati aggiornati i piani attuativi del Fondo Sociale Europeo Plus e ridefinite le azioni e le strutture responsabili della loro implementazione. È stata inoltre recepita la relazione del Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza e approvata la revisione dell’Accordo per la Coesione 2021–2027.

Un altro passo importante è l’affidamento diretto a Formez PA del progetto “VOCE”, che mira a valorizzare le opportunità legate allo sviluppo regionale, con un investimento di 4 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

Sul fronte territoriale, la Giunta ha deliberato lo scorrimento delle graduatorie per i contributi ai comuni destinati a opere di urbanizzazione e alla redazione dei piani urbanistici. In risposta alle difficoltà causate dal clima estivo anomalo, è stata approvata l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato per sostenere gli imprenditori agricoli.

In ambito patrimoniale, è stato definito l’indirizzo per l’acquisizione in diritto di superficie di un immobile in Via Passolanciano a Pescara, già parzialmente utilizzato dalla Regione, per ottimizzare la riorganizzazione degli uffici regionali.

Tra le iniziative più innovative, spicca il progetto “Le valli della tecnologia”, che coinvolge università, imprese e 17 comuni marsicani, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale locale.

Sul piano sociale, è stato adottato il documento attuativo del piano nazionale contro la povertà 2024–2026, mentre l’ADSU ha richiesto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per lavori di manutenzione straordinaria nella sede di Teramo.

Importanti novità anche per le infrastrutture: è stato approvato il progetto di ampliamento e messa in sicurezza del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi, finanziato con 5 milioni di euro. Inoltre, è stato varato il Piano Programma 2026–2028 della società di trasporto regionale TUA.

In ambito sanitario, la Giunta ha approvato il programma per la Giornata regionale sulle dipendenze patologiche e ha rilasciato diversi accreditamenti definitivi a strutture sanitarie e riabilitative in varie località abruzzesi. È stato anche prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale.

Un pacchetto di misure articolato e trasversale, che conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare la coesione sociale, valorizzare il territorio e promuovere lo sviluppo sostenibile.