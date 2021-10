Giulianova, un weekend tra scrittura e automobilismo: ecco i due eventi

Sabato 23 ottobre al Kursaal, la presentazione del volume “Circuito del Castello” di Paolo Martocchia. Al via, domenica, il “Gran Premio d’Autunno” . Il ricavato sarà donato all’ Istituto Castorani di Giulianova

GIULIANOVA – Fine settimana, il prossimo, all’ insegna della passione per la scrittura e l’automobilismo. Alle 17.30, al Kursaal, ci sarà infatti la presentazione del libro “Circuito del Castello. Automobilismo e crescita sociale nella Teramo del Novecento” di Paolo Martocchia. Moderati dal giornalista Walter De Berardinis, interverranno, oltre all’autore, il consulente sportivo Gabriele Barcaroli, lo scrittore Mario Semproni e lo storico Elso Simone Serpentini. Leggerà brani del volume l’attore Roberto Di Donato. Porteranno i saluti il Sindaco Jwan Costantini, l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini, il Vice presidente dell’Aci Teramo Paolo Colleluori ed il Presidente della Scuderia del Castello Giancarlo Muzzi. Nel corso della serata saranno premiati l’ingegnere automobilistico Francesco Caruso ed il pilota Riccardo Ponzio.

Nella giornata successiva, domenica 24 Ottobre, si terrà invece il “Gran Premio d’Autunno”. Riservato alle auto sportive Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, e a vetture di interesse storico, il percorso si snoderà tra Giulianova e Tortoreto. Il raduno è fissato, tra le 8.30 e le 9.30, in via Gasbarrini a Giulianova. Alle 10, il trasferimento dei partecipanti in località Terrabianca di Tortoreto; alle 10.30 la partenza della prima auto per la prima tappa. Segreteria al numero 391 1009269. L’evento ha finalità benefiche. L’ incasso della manifestazione, infatti, sarà devoluto all’ Istituto Castorani. Entrambi le iniziative sono state presentate ieri, all’ hotel Cristallo, alla presenza degli organizzatori e dell’ assessore Paolo Giorgini.