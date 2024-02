“Giulianova: visione di insieme”, incontro in Sala Buozzi

Venerdì 1° Marzo, incontro sul tema realizzazione di un impianto, sostenibile ed accessibile, per il collegamento veloce tra Lido e Paese

GIULIANOVA – Da oltre vent’anni, a Giulianova, si dibatte su un collegamento veloce tra Lido e Paese. L’Amministrazione Comunale vuol trasformare le parole in fatti ed è per questo che l’ Assessorato ai Lavori Pubblici ha organizzato per venerdì prossimo, Primo Marzo, un incontro pubblico sulla realizzazione di un impianto, sostenibile ed accessibile, che metta in connessione diretta piazza Dalla Chiesa e il centro storico.

Al dibattito, che si terrà in Sala Buozzi alle 18.30, interverranno il Sindaco Jwan Costantini, l’ assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido, l’architetto Raffaele Di Marcello, responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Giulianova, l’ingegner Fabrizio Bonaduce, esperto di sviluppo di impianti ad energia rinnovabile, l’architetto Berardo Montebello, autore di un progetto preliminare depositato nel 2007.

“Abbiamo organizzato questo convegno – spiega l’assessore Di Candido – per ascoltare l’opinione dei cittadini e valutare la reale opportunità di realizzare un impianto di collegamento veloce tra piazza Dalla Chiesa e piazza Buozzi. Nel 2007 il Comune si dotò di un piano preliminare redatto dall’architetto Berardo Montebello. Partiamo oggi da quello per riannodare i fili del discorso ed, eventualmente, procedere alla realizzazione di ciò che da più di 16 anni è solo sulla carta. Sarà importante, e molto interessante, ascoltare le puntualizzazioni dei tecnici e dialogare con l’architetto Montebello. I cittadini sono caldamente invitati a partecipare”.