Elezioni 10 marzo 2024, rilascio certificazioni sanitarie per voto assistito

PESCARA – Si comunica che, in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, che si svolgeranno domenica 10 marzo 2024, la Asl di Pescara assicura il servizio per il rilascio dei certificati per l’ammissione al voto domiciliare e per il rilascio delle certificazioni agli elettori fisicamente impediti ad esprimere il diritto al voto, con le seguenti modalità:

• Saranno attivi gli ambulatori dove già sono erogate le prestazioni medico-legali monocratiche e, precisamente, nelle Sedi Distrettuali o i Centri Erogazione Servizi (Cers) dalle ore 08.30 alle ore 11.30 (Pescara: Via Rieti, 47; Montesilvano: Via D’Agnese,33; Città Sant’Angelo: Via Largo Baiocchi, 1; Penne: Contrada Carmine s.n.; Scafa: Via della Stazione, 61; Popoli: Via Aldo Moro, 10).

• Domenica 10 marzo 2024 rimarranno aperte le seguenti sedi con gli orari sotto riportati:

CERS Dl PESCARA – Via Rieti, 47

09.00 – 13.00

CERS Dl MONTESILVANO – Via D’Agnese, 33

09.00 – 13.00

CERS DI CITTA’S.ANGELO – Largo Baiocchi, 1

09.00 – 13.00

CERS DI PENNE – Contrada Carmine s.n.

09.00 – 13.00

CERS DI SCAFA – Via della Stazione, 61

09.00 – 13.00

CERS DI POPOLI – Via Aldo Moro, 10

09.00 – 13.00