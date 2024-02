“Alla scoperta dell’Arte, passeggiando per le vie della città” a Pescara

PESCARA – Al via il Progetto “Alla scoperta dell’Arte, passeggiando per le vie della città” per persone non udenti a partire da sabato 24 febbraio ore 18 per la prima delle visite guidate presso il Museo Casa D’Annunzio a Pescara. L’assessore Nicoletta Di Nisio incontrerà la stampa per illustrare la iniziativa.

“Alla scoperta dell’arte, passeggiando per le vie della città”, è una iniziativa attraverso cui si consente di accedere al patrimonio culturale museale della città di Pescara anche a categorie svantaggiate e dunque favorendo la cittadinanza attiva.

Il Calendario di questa prima edizione è il seguente:

– sabato 24 Febbraio 2024, ore 18:00, Museo Casa D’Annunzio;

– venerdì 8 Marzo 2024, ore 18:00, Museo dell’Ottocento;

– venerdì 5 Aprile 2024, ore 18:00, Imago Museum;

L’Assessore Nicoletta Di Nisio, in considerazione della valenza sociale dell’iniziativa, ha accolto la proposta dell’ENS – Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus APS per la realizzazione della iniziativa

Tramite contatti diretti con i gestori dei Musei ha anche potuto garantire la gratuita dell’ingresso e della visita guidata agli utenti non udenti che partecipano, oltre che organizzare un servizio di interpretariato in Lis, per ogni tour guidato.