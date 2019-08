Giulianova, trasporto scolastico 2019 – 2020: al via le iscrizioni

Si potrannno effettuare dal 26 agosto al 6 settembre. Istituiti appositamente due sportelli per accogliere le domande all’Ufficio ubicato in via Bindi

GIULIANOVA – A partire da lunedì 26 agosto e fino a venerdì 6 settembre, sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2019/2020. Le domande potranno essere presentate nei due sportelli istituiti appositamente all’Ufficio ubicato in Via Bindi 4 all’ingresso di Via Piave, nei locali adiacenti lo sportello SUAP, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Il Servizio sarà gratuito per gli alunni diversamente abili, gli alunni frequentanti le sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado ex “Pagliaccetti”, momentaneamente dislocate nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Annunziata”, gli alunni frequentanti le sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Annunziata” momentaneamente dislocate nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Bindi” e gli alunni iscritti alla Scuola Primaria di Colleranesco che attualmente si trovano dislocati in altre sedi. Il modulo di domanda da presentare all’Ufficio dovrà essere compilato in ogni sua parte ed andrà integrato con la seguente documentazione: 1fotocopia del Documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 1fototessera dell’alunno di cui si richiede il trasporto (solo per nuovo tesseramento o cambio scuola); tessera di trasporto (solo per alunni che devono rinnovare l’iscrizione); attestazione ISEE in corso di validità; bollettino attestante l’avvenuto pagamento della tariffa.

Le tessere per l’anno scolastico 2019/2020 saranno rilasciate a partire dal 9 settembre nella sede ubicata in Via Bindi 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 12.