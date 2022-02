Giulianova, sostegno ai “caregiver” familiari: pubblicato l’avviso

Pubblicato dall’ Unione dei Comuni delle Terre del Sole l’avviso per il sostegno ai “caregiver” familiari, ovvero a coloro che assistono un congiunto non autosufficiente. Scadenza, il prossimo 22 marzo

GIULIANOVA – É stato pubblicato dall’ Unione dei Comuni delle Terre del Sole , ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune, l’avviso finalizzato ad erogare interventi di sostegno al ruolo dei “caregiver” familiari, le persone che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana. Fondamentale, infatti, è ritenuta la figura di chi presta assistenza globale, continua e di lunga durata ad un familiare invalido, affiancandolo nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, e spesso interagendo con gli operatori esterni.

In nessun caso è previsto il contributo se il familiare è lungodegente o accolto stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta. Nell’avviso sono riportati gli interventi posti in essere, distinti in tre tipologie:

1- Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all’assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità

2 – Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali.

3- Assegni di cura finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Gli interessati, se in possesso dei requisiti riportati nell’avviso, potranno presentare istanza all’Unione dei Comuni Delle Terre del Sole, ovvero al Comune di Giulianova, entro il 22 Marzo 2022, utilizzando gli appositi modelli di domanda, anche questi scaricabili sul sito istituzionale. Per informazioni, si può chiamare il Servizio Sociale Professionale Comune allo 085/8021266. Avviso e documenti al link https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/156371/pagsistema.html