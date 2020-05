Giulianova, sì alla raccolta di legna depositata in spiaggia

Un modo, nel rispetto di condizioni, per approvvigionarsi di legname e per contribuire ad abbassare i costi di rimozione dei rifiuti

GIULIANOVA (TE) – L’Assessore all’Ambiente del Comune di Giulianova, Giampiero di Candido, ha comunicato che i cittadini giuliesi potranno raccogliere la legna depositata in spiaggia a seguito delle forti mareggiate di queste settimane.Un’occasione non solo per approvvigionarsi di legname ma anche per contribuire ad abbassare i costi di rimozione dei rifiuti legnosi trasportati dal mare sulla spiaggia.

L’Assessore ha sottolineato che questa possibilità viene riconosciuta da un’ordinanza dirigenziale del 2016, tuttora vigente, che stabilisce determinate condizioni a cui i cittadini dovranno strettamente attenersi:

la raccolta è limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale già divelto e accumulato sulla spiaggia;

non è consentito l’uso di mezzi meccanici motorizzati per il prelievo del materiale, quindi è vietato entrare in spiaggia con automezzi, motociclette e veicoli;

la raccolta della legna potrà avvenire dalle ore 7.00 alle 18.00:

la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni, tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni;

gli interventi di raccolta saranno consentiti fino al 20 maggio e pertanto con esclusione del periodo compreso tra il 21 maggio e il 30 settembre;

Il Comune ha invitato i titolari di concessioni balneari a permettere il prelievo, da parte dei privati cittadini, del materiale ligneo naturale accumulato sulle spiagge del territorio comunale. Gli agenti di Polizia Municipale vigileranno sul rispetto degli orari e delle modalità di raccolta della legna e, in caso di inottemperanza, applicheranno sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.