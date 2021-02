Giulianova, si discute il futuro dell’ex Colonia Maltoni

Il Sindaco tratterà col Fund Manager della società proprietaria di messa in sicurezza dell’area e individuazione della destinazione d’uso

GIULIANOVA – Nella giornata di domani, lunedì 22 febbraio, il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, riceverà la visita di Stefano Damiani, Fund Manager della Invimit, società che gestisce numerose proprietà dello Stato e tra queste anche l’ex Colonia Rosa Maltoni Mussolini. Nel corso dell’incontro si affronteranno questioni importanti che riguarderanno l’immediata messa in sicurezza della struttura e l’individuazione di una possibile destinazione d’uso.

“Nell’incontro con il Fund Manager Damiani finalmente metteremo a punto gli interventi che riguarderanno l’immediata messa in sicurezza dell’edificio storico, tristemente abbandonato per decenni – dichiara il sindaco Jwan Costantini – e verranno indicate le possibili opzioni per trovare una destinazione d’uso che sia all’altezza di una struttura dal grande valore storico ed affettivo per i giuliesi, come la Rosa Maltoni”.