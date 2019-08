Giulianova, servizio trasporto scolastico: il perchè dell’aumento

L’assessore Verdecchia: “l’aumento è predisposto da delibera del commissario prefettizio. La nostra amministrazione non poteva intervenire oltre quanto già fatto in sede di assestamento dovendo rispettare gli equilibri di bilancio”

GIULIANOVA – In merito alla questione dei rincari per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020 interviene l’Assessore all’Istruzione e al Bilancio Katia Verdecchia (nella foto). “L’aumento delle tariffe, così come indicato nell’avviso, è stato predisposto con delibera del commissario prefettizio in data antecedente alla predisposizione del bilancio, come atto propedeutico all’approvazione dello stesso – spiega l’Assessore Verdecchia – pur volendo, dovendo rispettare gli equilibri di bilancio, la nostra amministrazione non poteva intervenire in merito almeno per quest’anno, non potendo utilizzare a tale scopo nemmeno l’avanzo di amministrazione. Vorrei ribadire che le tariffe per il trasporto scolastico sono state scaglionate sulla base del reddito Isee e restano comunque inferiori rispetto a quelle di alcuni comuni limitrofi. Ricordiamo alle famiglie che le domande per l’iscrizione al trasporto scolastico potranno essere presentate, dal 26 agosto al 6 settembre ai due sportelli appositamente istituiti nell’ Ufficio ubicato in Via Bindi 4 all’ingresso di Via Piave, nei locali adiacenti lo sportello SUAP”.

“Vorrei invece evidenziare in materia di diminuzioni – conclude l’Assessore al Bilancio – che l’amministrazione ha evitato, in fase di assestamento, un aumento a saldo della Tari di 58.000 mila euro”.