Giulianova, servizio scuolabus: attivi sportelli di supporto alla famiglie

GIULIANOVA – Gli Uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Giulianova rendono noto che è prevista un’apertura straordinaria degli sportelli nella giornata di martedì 7 Settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Il personale verrà in aiuto a quanti hanno difficoltà ad inoltrare le domande per l’iscrizione al servizio scuolabus attraverso i canali online. Si ricorda che i termini di detta iscrizione, per l’ Anno scolastico 2021-2022, sono stati prorogati al 12 Settembre prossimo.

