Giulianova, rimborso libri di testo anno scolastico 2020/21

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova informa i cittadini che hanno presentato la domanda per ottenere il rimborso relativo all’acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021, che, a partire da domani mercoledì 26 maggio, possono recarsi in qualsiasi sportello della Banca Popolare di Bari per ritirare il contributo.

E’ indispensabile che si presenti allo sportello la stessa persona che ha effettuato la richiesta, munita di un documento di riconoscimento.

Possono ritirare il contributo le famiglie che hanno presentato domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova entro la scadenza dell’avviso pubblico, ovvero entro il 10 gennaio 2021.