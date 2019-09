Giulianova, Piscina Comunale: info su richieste assegnazione di spazi

GIULIANOVA – Le associazioni e società sportive dilettantistiche locali hanno tempo fino al 25 ottobre 2019, per presentare le richieste di assegnazione di spazi acqua della Piscina Comunale di via Ippodromo. Come riportato nell’avviso pubblico, consultabile sul sito del Comune di Giulianova (www.comune.giulianova.te.it), possono presentare istanza tutte quelle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, per lo svolgimento di attività natatorie quali allenamenti, salvamento, scuola nuoto ma anche per manifestazioni occasionali, formative, ricreative e di carattere sociale nell’ambito dello sport e del tempo libero.

