Giulianova, partiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

GIULIANOVA – Sono partiti oggi, su via Nazario Sauro, gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli di sosta e della pista ciclabile. E’ solo il primo di una serie di lavori che interesserà la segnaletica orizzontale di tutto il centro cittadino, includendo via Trieste e viale Orsini.

“Si tratta di piccoli interventi di decoro urbano che vanno ad aggiungersi ad altri lavori che interesseranno il centro cittadino di Giulianova Lido – dichiara il sindaco Jwan Costantini – in primis con il rifacimento della segnaletica stradale, deteriorata ormai in molti punti, sia nei parcheggi che nella pista ciclabile. Non solo per restituire armonia alle nostre vie ma anche per ripristinare una situazione di maggiore sicurezza per pedoni, automobilisti e ciclisti”.

Nella foto degli interventi su via Nazario Sauro.