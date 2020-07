Giulianova, Parco Chico Mendes: la denuncia de Il Cittadino Governante

“Nel nostro programma figura l’idea della realizzazione di un’arena estiva attrezzata per spettacoli dal vivo. Ma la Giunta non ci sente”

GIULIANOVA – L’Associazione di cultura politica Il cittadino governante ricorda in una nota Tutti a Giulianova conoscono il parco Chico Mendes e sanno che si tratta di un’area strategica per la città. Negli anni ’80 ha ospitato i concerti di Paolo Conte, Inti-Illimani e Almamegretta e delle 3 edizioni del festival internazionale RockRoads; negli anni ’90 i concerti di Franco Battiato, Fabrizio De Andrè e lo spettacolo di Fiorello.

“Proprio per le grandi potenzialità dell’area nel nostro programma figura da sempre l’idea della realizzazione di un’arena estiva attrezzata per spettacoli dal vivo. -si legge nella nota- Sarebbe una struttura unica sulla costa teramana (paragonabile al Teatro D’Annunzio di Pescara) che consentirebbe a Giulianova un salto di qualità nell’offerta culturale e dello spettacolo nonché un volano per l’economia. Inoltre detta arena potrebbe anche essere noleggiata da operatori del settore con ricadute positive sulla vivacità estiva della città e sulle casse comunali. Non si tratta di un sogno ma di un’opera pubblica programmabile e realizzabile da un comune importante come quello di Giulianova. Ovviamente è una scelta che, però, la Giunta Costantini ha deciso di non fare”.

“Infatti in questi giorni nel parco è comparso il cemento! -prosegue la nota- Nel parco, peraltro ridotto in pessime condizioni per quanto riguarda la manutenzione della pineta, sempre meno folta, stanno realizzando un impianto sportivo privato autorizzato dal Comune. Il parco Chico Mendes è di proprietà della ASL e per tanti anni il Comune l’ha ottenuto per il periodo estivo per farlo fruire come parco pubblico e per realizzarci grandi eventi. Senonché al bando fatto dalla ASL di Teramo nell’autunno scorso l’amministrazione Costantini non ha partecipato, evidentemente, ritenendo che interessarsi del destino di quell’area non è importante per la città”.

“Va detto che il nostro gruppo consiliare nel consiglio comunale del 30 giugno ha invitato il sindaco a riflettere sull’importanza di acquisire da parte del comune quel sito strategico per la città, ma invano -conclude la nota- Il sindaco ne ha fatto un problema economico affermando che lui non poteva spendere 30.000 euro; ricordiamo, però, che lo scorso anno in soli cinque mesi ha speso circa 200.000 euro per le manifestazioni. Fatto sta che alcuni giorni dopo il consiglio è stato rilasciato il permesso per costruire un impianto sportivo privato che di fatto impedirà a Giulianova una prestigiosa arena per gli spettacoli estivi. Insomma, altro che rinascita di Giulianova, qua si va sempre più verso il declino”.