Giulianova, parcheggi via Di Vittorio: al via il lavori di messa in sicurezza

GIULIANOVA – Sono iniziati ieri i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei due parcheggi di via Di Vittorio. Come si è verificato in numerose aree urbane, le radici dei pini marittimi, negli anni, hanno sollevato la pavimentazione esistente, compromettendo lo stato dei materiali e mettendo a rischio la stabilità dei pedoni. L’amministrazione comunale è già intervenuta per sanare le situazioni più critiche ed in queste ore sta portando a termine le operazioni in via Di Vittorio. I due parcheggi saranno presto restituiti alla libera fruizione.

«Abbiamo raccolto le segnalazioni pervenute dai cittadini, in particolar modo dai residenti del quartiere – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido – Finalmente si potrà parcheggiare in sicurezza e tutti, bambini ed anziani compresi, potranno muoversi senza incorrere nel rischio di cadute. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restano non a caso prioritari per questa amministrazione. La messa in sicurezza del territorio urbano, in centro o in periferia, rappresenta infatti un impegno imprescindibile per ottimizzare i requisiti di abitabilità e di attrattività turistica».

Imminente, ancora nel quartiere Annunziata, l’inaugurazione della rotonda più a sud, dove è già stato posizionato il vecchio faro rosso, rimosso dal molo e perfettamente restaurato.